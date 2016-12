Gewinnspiel: Tickets für das Berlin Email Summit 2016

Am 14. und 15.04. findet in Berlin zum fünften Mal das Branchenevent für E-Mail- und Omni-Channel-Marketing mit spannenden Praxisvorträgen statt. An zwei Tagen gibt es auf dem Berlin Email Summit jede Menge Tipps, Trends und Know-how. Auf sitepackage.de werden zwei Tickets für den zweiten Veranstaltungstag verlost.

Zwei Tage voller E-Mail-Marketing Know-how

Am Donnerstag vermitteln Experten in den Consulting-Sessions wertvolles Praxiswissen. Die Teilnehmer können dabei zwei der vier angebotenen Vorträge besuchen. Abends wird zu einem Get-Together mit entspanntem Networking und Kennenlernen eingeladen.

Am Freitag stellen dann Speaker namhafter Unternehmen wie Bosch, Continental, Freeletics oder Urlaubspiraten ihre persönlichen Erfahrungen und Anwendungsszenarien rund um Dialog-Marketing vor. René Kulka, E-Mail-Marketing Evangelist von Veranstalter optivo, wird eine Session zum Thema „Trends & Best Practices im Zeitalter der Hyper-Segmentierung“ halten. Zum Abschluss findet am nachmittag noch die erste Verleihung des „Email Xcellenc“ Awards statt.

Gewinnspiel: Ticktes für das Berlin Email Summit

Wer beim Berlin Email Summit 2016 dabei sein möchte, hat auf sitepackage.de die Chance, eines von zwei Tickets für den zweiten Veranstaltungstag zu gewinnen.

Hier geht’s zum Gewinnspiel