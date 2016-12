E-Mail-Marketing auf der dmexco 2015

Am 16. und 17. September findet in Köln wieder die dmexco statt, die Ausstellungs- und Kongressmesse zum Thema Digital Marketing. Wie in jedem Jahr sind interessante Speaker namhafter nationaler und internationaler Unternehmen vor Ort. Natürlich dürfen da auch Vorträge zum Thema E-Mail-Marketing nicht fehlen – wir haben sie zusammengestellt.

In Seminaren präsentieren die Fachreferenten Praxiswissen, erfolgreiche Fallbeispiele und Inspiration für den Marketingalltag – als Einzelvorträge oder in Diskussionsrunden. Am Speaker’s Corner – inspiriert vom berühmten Vorbild im Londoner Hyde Park – referieren Digital Professionals in freier Rede zu einem aktuellen Thema aus dem digitalen Marketing. Hier die Vorträge zum Thema E-Mail-Marketing auf einen Blick:

dmexco-Vorträge E-Mail-Marketing: 16.09.2015

12:30 – 12:50 Uhr

Speaker’s Corner

Xqueue

„Einsatz von Recommendation Technologien zur Responsesteigerung im E-Mail-Marketing“

15:00 – 15:45 Uhr

Seminar

optivo

„Performance-Uplift durch individuelle und automatisierte Omnichannel-Kampagnen“

dmexco-Vorträge E-Mail-Marketing: 17.09.2015

10:00 – 10:45 Uhr

Seminar

eco e.V.

„Allgemeine Qualitätskriterien für E-Mail Marketing“

12:00 – 12:45 Uhr

Seminar

GetResponse

„Stranger danger! How you should (and shouldn’t) be treating newly met leads.“

12:30 – 12:50 Uhr

Speaker’s Corner

Return Path

„Mehr Online Sales durch optimierte Customer Experience im E-Mail Marketing“

