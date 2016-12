Online-Umfragen erstellen und auswerten

Was denken eigentlich meine Abonnenten, Kunden, Partner oder Lieferanten? Wie zufrieden sind sie mit meinem Newsletter, meinem Service oder meinen Produkten?

Diese Fragen sollte man sich regelmäßig stellen, um nicht am Markt und den Bedürfnissen der Beteiligten vorbei zu arbeiten. Die Marktforschung versucht Antworten auf solche Fragen zu finden. Aber Marktforschung ist häufig sehr aufwändig und teuer, wenn sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten betrieben wird.

Was ist, wenn man nur mal ein paar gezielte Informationen oder ein Feedback von bestimmten Personengruppen erhalten möchte? Kann man das nicht auch selber realisieren?

Natürlich – mit einer kurzen Online-Umfrage erhält man oft ein ganz solides Stimmungsbild. Und eine Online-Umfrage lässt sich hervorragend über den eigenen Newsletter distribuieren. Was es dabei zu beachten gibt und welche Software-Werkzeuge für solche Umfragen, neudeutsch Surveys oder Polls, am Markt verfügbar sind, haben wir in diesem Beitrag einmal grob zusammengefasst.

1. Fragestellung

Bevor man mit irgendetwas anderem beginnt, sollte man sich darüber klar werden, was man eigentlich erfahren möchte. Und vor allem von wem. Beginnen Sie mit der grundsätzlichen an Ihrer Zielgruppe orientierten Fragestellung und verfeinern sie diese in Teilbereiche oder Fragegruppen und dann schließlich in einzelne konkrete Fragen.

Entscheidend für eine spätere Auswertung ist dabei auch die Mess- und Vergleichbarkeit der abgegebenen Antworten. Vermeiden Sie Freitext-Eingaben, sondern bieten sie einfache oder mehrfache Auswahlmöglichkeiten an, z.B. Produkte aus Ihrer Produktpalette oder Zufriedenheitsgrade oder einfach Schulnoten. Die hohe Kunst des Fragens besteht schließlich darin, auch Plausibilität und Validität der Antworten mit einzubeziehen.

2. Fragebogen

Wenn Sie Fragen und Antwortmöglichkeiten ausgearbeitet haben, geht es an die Erstellung eines Fragebogens. Für eine vernünftige Online-Umfrage benötigt man am besten eine passende Umfage-Software. Es sei denn, man möchte die notwendigen HTML-Formulare selber aufsetzen. Einfacher und besser auswertbar sind jedoch Fragebögen, die eine darauf spezialisierte Applikation generiert. Am Ende dieses Beitrags finden Sie eine Anbieterliste. Achten Sie bei der Erstellung unbedingt darauf, dass die Umfrage nicht zu lang wird und testen Sie sie mit einer kleinen Versuchsgruppe.

Und bedenken Sie unbedingt, dass eine Online-Umfrage für das Medium geeignet sein muss, in dem Sie sie veröffentlichen – dem Web. Kompatibilität zu Bildschirmauflösungen, Betriebssystemen und Browsern sowie die Berücksichtigung von Verbindungsgeschwindigkeiten und Usability sind auf keinen Fall zu vernachlässigen.

3. Verbreitung

Sie haben eine detailliert durchdachte und getestete Umfrage erstellt – und keiner macht mit. Ein häufiges Szenario. Das Problem der Verbreitung eines Online-Fragebogens ist mindestens genau so groß wie die Verbreitung von Werbebotschaften. Man braucht einfach Aufmerksamkeit, und die kostet normalerweise wieder Geld. Darüber muss man sich im Klaren sein. Eine Ausnahme bilden interne Umfragen, z.B. unter Mitarbeitern. Hier kann man eine Teilnahme quasi „verordnen“.

Externe Teilnehmer müssen zum einen von der Umfrage erfahren und zum anderen dazu motiviert werden, auch bis zum Ende mitzumachen. Ein probates Mittel um die Motivation zu erhöhen sind Gewinne, Preise oder Belohnungen, die für die Durchführung ausgelobt werden. Manchmal reichen ein einfacher Mehrwert, ein kostenloser Download, ein Coupon im Wert von wenigen Euro oder exklusive Informationen.

Die Verbreitung ist für einen Newsletter-Versender eher ein nachgeordnetes Thema, sollte aber dennoch immer berücksichtigt werden. Im Idealfall kündigt man die Umfrage in einem zielgruppenspezifischen separaten Mailing an und liefert darin wirksame Argumente für eine Teilnahme.

Ergänzend lassen sich Umfragen natürlich auf der eigenen Website platzieren. Nutzen Sie auch Blogs, Foren und entsprechende Portale, z.B. für Gewinnspiele, um auf die Befragung hinzuweisen. Manche schalten extra Anzeigen in Suchmaschinen wie etwa Google AdWords. Schon mit kleinerem Budget kann dadurch eine gewisse Menge an Teilnehmern zusammen kommen.

4. Auswertung

Wir gehen davon aus, dass Ihre Umfrage erfolgreich war, und zwar in dem Sinne, dass eine ausreichend große und statistisch belastbare Menge an vollständigen Teilnahmen erfolgt ist. Analysieren Sie nun als erstes die reinen durchführungsbezogenen Daten.

Wie viele Kontakte mussten Sie generieren, um genügend Teilnehmer zu bekommen? Wie viele Teilnehmer hatten Sie genau? Wie viele davon sind während der Umfrage abgesprungen? Zu welchen Uhrzeiten und an welchen Tagen gab es die meisten Teilnahmen? Die Rückschlüsse aus diesen Fragen dienen Ihnen bei der nächsten Umfrage. Und die kommt bestimmt.

Im weiteren Verlauf sollte Ihre Umfrage-Software Sie bestmöglich bei der Auswertung unterstützen, so dass Sie nicht in der Verlegenheit kommen, alle Antworten einzeln durchzugehen und zu zählen. Das kann ein Programm wesentlich schneller und genauer. Wichtige Funktionen sind außerdem die Erstellung von ansprechenden Diagrammen und der Export von Daten nach Excel oder in andere Statistik-Tools. Im Idealfall produziert die Software einen umfassenden Report als PDF, den Sie – falls notwendig – Ihrem Vorgesetzten vorlegen oder auf die gewünschte Weise veröffentlichen können.

Aber Vorsicht: die Interpretation der Ergebnisse ist Brainwork, also nur mit dem eigenen Sachverstand oder besser noch im Team möglich. Eine Software kann Ihnen dies leider nicht abnehmen. Und schon gar nicht kann Software dafür sorgen, dass aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus die richtigen Maßnahmen abgeleitet werden. Das ist dann erneut die Aufgabe von Menschen.

Wenn Sie mit solchen Online-Umfragen regelmäßig Meinungen und Feedbacks Ihrer Newsletter-Abonnenten oder Kunden einholen, eröffnen Sie ein großes Potenzial zur Optimierung Ihres E-Mail-Marketings. Nutzen Sie diese Chance und steigern Sie damit nachhaltig Erfolge. Und veröffentlichen Sie vor allem Ihre Ergebnisse im Netz, zum Beispiel in Ihrem Blog, wenn die Art der Befragung es zulässt. Ergebnisse aus Umfragen, Erhebungen und Studien sind pures „Content-Amphetamin„.

Anbieterliste

Eine kleine Aufzählung kommerzieller Anbieter und kostenloser Dienste.

Kommerziell

2ask – www.2ask.de

ask4more – www.ask4more.biz

askallo – www.askallo.de

egrade – www.egrade.de

Equip – www.equip-software.de

Exavo – www.exavo.de

Global Park – www.globalpark.de

inquery – www.inworks.de

netigate – www.netigate.de

perview – www.perview.de

Rogator – www.rogator.de

Sphinx Survey – www.sphinx-survey.de

Kostenlose / Open Source

Wir freuen uns über Ergänzungen per Kommentar.